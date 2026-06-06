Die Verletzung von Lennart Karl kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat die deutsche Mannschaft geschockt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hofft auf eine Trotzreaktion.
06.06.2026 - 20:02 Uhr
Chicago - DFB-Präsident Bernd Neuendorf hofft nach dem WM-Aus für Lennart Karl auf eine Trotzreaktion der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Ich glaube, das Gefühl, das sich so entwickelt, ist, dass man jetzt sagt: 'Jetzt erst recht'. Das ist die richtige Reaktion, wie ich finde", sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dem Sender RTL vor dem letzten Test gegen WM-Co-Gastgeber USA in Chicago.