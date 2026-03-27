Vor Zeitumstellung Stuttgarter Verkäuferin von Kinderuhren: „Wichtig, das Uhrlesen zu lernen“
Kinder sind heute oft schon im jungen Alter an Smartphones gewöhnt. Wie wirkt sich das auf Stuttgarter Läden aus, die Kinderuhren verkaufen?
Kinder sind heute oft schon im jungen Alter an Smartphones gewöhnt. Wie wirkt sich das auf Stuttgarter Läden aus, die Kinderuhren verkaufen?
Vier Kinderuhren mit vier unterschiedlichen Mustern hat das Stuttgarter Spielwarengeschäft Glaser im Angebot. Das erste Modell zieren Haie, das zweite ist mit Seepferdchen versehen, auf dem dritten sind Raketen abgebildet und auf dem vierten Sterne. Eine Sache haben alle vier allerdings gemeinsam: das Ziffernblatt in der Mitte.