Diese Steuer sorgt regelmäßig für Stirnrunzeln – betroffen sind allerdings nur bestimmte Anleger. Wer jetzt genauer in sein Depot schauen sollte.
08.01.2026 - 10:33 Uhr
Zum Jahresanfang gibt es für manche Anlegerinnen und Anleger von Fonds eine unangenehme Überraschung: Ein Schreiben vom Finanzamt kündigt eine Steuerbelastung an – obwohl weder Fondsanteile verkauft noch Erträge ausgezahlt wurden. Der Grund: Die sogenannte Vorabpauschale, eine Steuer auf Kapitalerträge, die viele oft nicht mehr auf dem Zettel haben.