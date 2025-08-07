Derzeit lehnt Russlands Präsident Wladimir Putin ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj noch ab. Die Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt.
07.08.2025 - 15:51 Uhr
Russlands Präsident Wladimir Putin sieht die Voraussetzungen für ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj nach eigenen Worten derzeit nicht erfüllt. Er habe „grundsätzlich nichts“ gegen ein solches Treffen, sagte Putin am Donnerstag vor Journalisten im Kreml. Zunächst müssten aber „bestimmte Voraussetzungen“ erfüllt sein, sagte der Kreml-Chef: „Leider sind wir noch weit davon entfernt, solche Voraussetzungen zu schaffen.“