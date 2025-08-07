Derzeit lehnt Russlands Präsident Wladimir Putin ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj noch ab. Die Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt.

Russlands Präsident Wladimir Putin sieht die Voraussetzungen für ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj nach eigenen Worten derzeit nicht erfüllt. Er habe „grundsätzlich nichts“ gegen ein solches Treffen, sagte Putin am Donnerstag vor Journalisten im Kreml. Zunächst müssten aber „bestimmte Voraussetzungen“ erfüllt sein, sagte der Kreml-Chef: „Leider sind wir noch weit davon entfernt, solche Voraussetzungen zu schaffen.“

Der Kreml hatte zuvor ein Treffen zwischen Putin und US-Präsident Donald Trump „in den nächsten Tagen“ angekündigt, auf den US-Vorschlag eines Dreiertreffens zwischen Putin, Trump und dem ukrainischen Präsidenten jedoch nicht reagiert.

Putin hatte bereits im Juni erklärt, er sei bereit, Selenskyj zu treffen, jedoch nur in der „Endphase“ von Verhandlungen über die Beendigung des seit mehr als drei Jahre andauernden Konflikts in der Ukraine.