Vorbereitung auf die Saison Die Freibadsaison wird rauchfrei
In den Bädern im Landkreis Göppingen laufen die Vorbereitungen auf den Sommer auf Hochtouren – in manchen Bädern gibt es in diesem Sommer Neuerungen.
In den Bädern im Landkreis Göppingen laufen die Vorbereitungen auf den Sommer auf Hochtouren – in manchen Bädern gibt es in diesem Sommer Neuerungen.
Es wird gebürstet, abgespritzt, gewischt und gemäht, Anlagen werden repariert und gewartet. Die Arbeiten in den Freibädern im Landkreis Göppingen laufen auf Hochtouren – auch wenn man sich das bei nächtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt kaum vorstellen kann.