Der Drittligist bereitet sich am Samstag im Talauenstadion auf das Spiel gegen den VfB II Stuttgart vor.

Elke Rutschmann 21.02.2025 - 21:15 Uhr

Der TSV 1899 Benningen bekommt am Samstag prominenten Besuch. Drittligist Energie Cottbus wird vor seinem Spiel am Sonntag in Asperg gegen den VfB Stuttgart II sein Abschlusstraining im Talauenstadion ausrichten. Wer Lust hat, kann die Lausitzer von 13:30 bis 14:30 Uhr bei der Einheit beobachten. Die Cottbusser führen die Tabelle in der 3. Liga an und gehen als Favorit in die Partie gegen die Bundesligareserve des VfB, die nur auf Rang 18 steht.