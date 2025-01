Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß absolviert vor dem Ligastart nur eine Partie – gegen den niederländischen Rekordmeister. Das hat bestimmte Gründe.

Carlos Ubina 03.01.2025 - 11:20 Uhr

Der Name ist noch immer glanzvoll, auch wenn die Gegenwart nicht mit der Vergangenheit mithalten kann. Ajax Amsterdam, das ist der erste und einzige Testspielgegner in der kurzen Vorbereitungszeit des VfB Stuttgart, ehe es am Sonntag, 12. Januar, beim FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga weitergeht. Der aktuelle Tabellenzweite der Ehrendivision ist mit 36 Meisterschaften niederländischer Rekordmeister und dazu mit zahlreichen internationalen Titeln (11) geschmückt. Außerdem steht Ajax seit Jahrzehnten für eine bestimmte Art des Fußballs und der Spielerausbildung.