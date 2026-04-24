Mit neuen Elektro-Modellen und lokalen Lieferketten will Mercedes in China wachsen. Was der Konzern für das Image und die Technik plant.
24.04.2026 - 09:46 Uhr
Der Autobauer Mercedes-Benz will die Lehren aus dem wettbewerbsintensiven chinesischen Markt mehr und mehr auf andere Länder übertragen. „Wir wollen die Vorteile aus der Entwicklung hier nutzen, auch in Deutschland“, sagte Konzernchef Ola Källenius am Rande der Automesse in Peking vor Journalisten. „Da ist das Thema Geschwindigkeit ein ganz, ganz wichtiges.“