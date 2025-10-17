Tagesgäste bringen zwar Geld, aber sie strapazieren die Umwelt. Deshalb wollen Inseln wie Symi bei Rhodos die Besucher zur Kasse bitten.
17.10.2025 - 11:45 Uhr
Immer mehr Inselgemeinden in Griechenland wollen Tagesbesucher mit Gebühren zur Kasse bitten. Nicht alle Inselbewohner sind davon begeistert. Die bunten Häuser am Hafen der kleinen Insel Symi sind ein Fotomotiv, das in keinem Reiseführer zu der griechischen Dodekanes-Inselgruppe fehlen darf. Viele Touristen wollen diese Idylle aus der Nähe sehen.