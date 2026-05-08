Die Polizei teilt neue Erkenntnisse bei den Ermittlungen um die Verletzten Kinder im Australien-Haus mit. Schlimmste Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen.
08.05.2026 - 08:11 Uhr
Die Polizei hat neue Erkenntnisse zu den ungeklärten Ereignissen im Dunkelbereich des Australienhauses in der Wilhelma bekannt gegeben. Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass die beiden Kinder absichtlich verletzt wurden. „Wir haben den Bereich überprüft und keine scharfen Kanten oder Vergleichbares gefunden, was die Verletzungen erklären würde“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart gegenüber unserer Zeitung. Auch würden weder Tiere fehlen noch sei eine Möglichkeit festgestellt worden, dass sie ihre Gehege verlassen könnten.