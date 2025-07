Zwei Männer bedrohten unabhängig voneinander Polizisten mit Messern. Beide standen offenbar unter psychischem Ausnahmezustand und kamen in Kliniken.

Laura Wallenfels 14.07.2025 - 12:54 Uhr

In Gerlingen und Ehningen sind Einsatzkräfte der Polizei an diesem Wochenende von psychisch auffälligen Männern mit Messern bedroht worden. Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Montag mitteilte, wurden beide Männer festgenommen und in psychiatrische Kliniken eingewiesen.