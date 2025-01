Vorfälle in Korntal-Münchingen

Die Polizei nimmt am Freitag, 10 Januar, einen 34-Jährigen vorläufig fest, der mehrere Frauen am Gesäß und am Oberschenkel angefasst haben soll. Unter seinen Opfer ist auch ein zehnjähriges Mädchen.

Elisa Wedekind 13.01.2025 - 13:11 Uhr

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelt wegen sexueller Belästigung in mehreren Fällen. Diese hatten sich am Freitag, 10. Januar, in Korntal-Münchingen ereignet.