Vorfälle in Stuttgart

Zuletzt hat es in Stuttgart vermehrt Meldungen gegeben, wonach Mädchen und Jungen von verdächtigen Personen angesprochen worden seien. Fünf Regeln, was Eltern jetzt tun sollten – und was nicht.

Alexandra Kratz 19.07.2024 - 17:08 Uhr

Solche Vorfälle machen Eltern Angst: Vor zwei verschiedenen Schulen sollen Fremde aus einem Auto heraus Kindern angeboten haben, sie nach Hause zu fahren. In einem dritten Fall soll ein Junge von einem Unbekannten in einem Auto verfolgt worden sein. „Wir bekommen solche Meldungen immer wieder“, sagt die Polizeisprecherin Kara Starke. In den vergangenen drei Wochen habe es eine leichte Häufung gegeben. Betrachte man aber die vergangenen drei Monate, seien es immer noch unter 20 Meldungen, die von der Kripo bearbeitet würden. „Wir nehmen jeden Fall ernst. Das Thema ist extrem sensibel“, betont Kara Starke.