Während Unbekannte in den vergangenen Tagen in Stuttgart-Weilimdorf bei einem Wohnungseinbruch reiche Beute machten, blieb es im Stuttgarter Norden bei dem Versuch. Die Polizei bittet nun in beiden Fällen um Hinweise.

Nina Scheffel 03.02.2025 - 15:53 Uhr

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 30. Januar, und Sonntag, 2. Februar, in eine Wohnung an der Tachenbergstraße in Stuttgart-Weilimdorf eingebrochen, bei einer Wohnung an der Heilbronner Straße im Stuttgarter Norden blieb es beim Versuch.