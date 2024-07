Als Sicherheitskräfte am Donnerstag in Backnang eine S-Bahn kontrollieren, stoßen sie auf einen Fahrgast mit einem aggressiven Hund. Während der betrunkene Mann schläft, beißt sein Hund zu.

Chris Lederer 12.07.2024 - 12:05 Uhr

Ein 23 Jahre alter Mann mit Hund leistete am Donnerstagabend in einer S-Bahn am Bahnhof Backnang Widerstand gegen die eingesetzten Beamten der Landes-und Bundespolizei – einem Mitarbeiter der Bahn biss das Tier in die Hand.