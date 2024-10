Zwischen einem 38-Jährigen und einem Jugendlichen kommt es auf dem Cannstatter Volksfest zu einem Streit. Dieser verlagert sich zum Bahnhof Bad Cannstatt, wo die Situation schließlich vollends eskaliert.

Matthias Kapaun 07.10.2024 - 12:59 Uhr

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll am vergangenen Freitag am Bahnhof Bad Cannstatt im Verlauf eines Streits einem 38-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser in den Gleisbereich fiel und dabei verletzt wurde.