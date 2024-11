Betrunkener fällt in Gleise – Strecke gesperrt

Vorfall am Bahnhof Baden-Baden

Ein betrunkener Mann fällt am Bahnhof in Baden-Baden mit zwei Fahrrädern in die Gleise. Kurze Zeit später fährt ein ICE ein.

red/dpa/lsw 02.11.2024 - 12:00 Uhr

Ein Betrunkener hat am Bahnhof Baden-Baden für eine einstündige Streckensperrung gesorgt. Der 25-Jährige stürzte am Freitagabend vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung mit zwei Fahrrädern vom Bahnsteig in die Gleise, wie die Polizei mitteilte. Ein einfahrender ICE bremste noch rechtzeitig und verhinderte dadurch Schlimmeres. Kurz darauf stieg der Mann aus den Gleisen und ging mit einem der beiden Fahrräder weg. Wenig später kam er den Angaben nach zurück und wollte das zweite Rad abholen, welches sich unter dem Zug verkeilt hatte.