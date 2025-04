Bürgerbeteiligung in Bad Cannstatt Klinik für psychisch kranke Straftäter: Nun sind die Bürger gefragt

In Bad Cannstatt soll ins Gebäude des ehemaligen Rotkreuzkrankenhauses eine Klinik für psychisch kranke Straftäter einziehen. Was wird am 5. Mai im Kursaal diskutiert?