Vorfall am Bahnhof in Bad Cannstatt

Ein 27-jähriger Reisender wird am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt von einem noch Unbekannten attackiert. Es werden Zeugen gesucht.

Julia Hawener 14.08.2024 - 11:41 Uhr

Ein noch Unbekannter soll am Montagvormittag am Bahnhof in Bad Cannstatt einem Reisenden ins Gesicht geschlagen und auf seine Tasche gespuckt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.