Oralverkehr in aller Öffentlichkeit – Polizei rückt an

Vorfall am Bahnhof in Balingen

Drei Jugendliche beobachten am Dienstagabend ein Pärchen beim Oralverkehr. Sie nehmen ein Video davon auf und rufen die Polizei.

Matthias Kapaun 18.09.2024 - 14:01 Uhr

– Eine 45 Jahre alte Frau soll am Dienstagabend einen 50-jährigen Mann am Bahnhof in Balingen im Zollernalbkreis oral befriedigt haben – vor den Augen dreier Jugendlicher. Diese nahmen ein Video von der Szene auf und verständigten die Polizei.