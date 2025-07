Weil drei Männer keinen gültigen Fahrschein dabei haben, will ein Zugbegleiter sie an der Weiterfahrt hindern. Am Bahnhof Waiblingen eskaliert die Situation.

Matthias Kapaun 21.07.2025 - 13:54 Uhr

Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend am Bahnhof in Waiblingen einen Zugbegleiter attackiert, nachdem dieser die Männer festhalten wollte, weil sie keine gültigen Fahrscheine hatten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.