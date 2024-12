Gruppe grölt Nazi-Parolen in Konstanzer Lokal

Vorfall am Bodensee

Mit lautstarken Parolen sorgt eine Gruppe in einem Konstanzer Lokal für Empörung. Nach einem Disput verlassen die Gäste das Lokal.

red/dpa/lsw 02.12.2024 - 13:09 Uhr

Eine Gruppe aus drei Männern und einer Frau soll in einem Lokal in Konstanz mit Nazi-Parolen und NS-verherrlichenden Äußerungen für Empörung gesorgt haben. Zudem habe einer von ihnen am Samstagabend Lieder mit Bezug zum Nationalsozialismus angestimmt, teilte die Polizei mit. Eine Mitarbeiterin habe die Gruppe daraufhin aufgefordert, das Lokal zu verlassen.