Vorfall am Leonberger Bahnhof

Weil ein Fahrgast Essen und Trinken in der Hand hielt, will ein Busfahrer in Leonberg ihn nicht mitnehmen. Der anfangs verbale Streit eskaliert – und der Fahrgast schlägt dem Fahrer ins Gesicht.

Sophia Herzog 13.11.2024 - 11:49 Uhr

Ein Streit ist am Dienstagmorgen am Leonberger Busbahnhof eskaliert: Ein Busfahrer ist von einem Fahrgast erst verbal und anschließend körperlich angegriffen worden. Das berichtet das zuständige Polizeipräsidium in Ludwigsburg.