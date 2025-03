Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

Eine 27-Jährige liegt in einen Schlafsack eingehüllt auf dem Boden des Warteraums am Stuttgarter Hauptbahnhof. Als Bundespolizisten sie kontrollieren wollen, eskaliert die Situation.

Matthias Kapaun 17.03.2025 - 11:58 Uhr

Eine 27 Jahre alte Frau soll am Samstagabend am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte während einer Kontrolle mehrere Bundespolizisten attackiert haben.