Ein 20-Jähriger will einen Sirup-Spender stehlen. Als Polizeibeamte ihn kontollieren, reagiert er äußerst aggressiv.

Matthias Kapaun 28.07.2025 - 16:27 Uhr

 Ein 20 Jahre alter, mutmaßlicher Dieb soll am Sonntagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof Polizeibeamte beleidigt und bedroht haben. Der Mann wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.