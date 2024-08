Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

Ein 35-Jähriger soll am Donnerstagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof auf dem Boden sitzend onaniert haben. Zwei Männer forderten ihn vergeblich auf, dies zu unterlassen und riefen dann die Polizei.

Matthias Kapaun 09.08.2024 - 15:23 Uhr

Ein 35 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte onaniert zu haben. Alarmierten Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest.