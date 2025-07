Vorfall in Stuttgart-Mitte

Ein 25-Jähriger sitzt auf einem Prellbock und verhält sich auffällig. Bahnmitarbeiter verweisen ihn den Bahnhofs. Doch der Mann kommt immer wieder zurück. Die Polizei rückt an.

Matthias Kapaun 04.07.2025 - 07:21 Uhr

Ein 25 Jahre alter Mann soll am Mittwochabend am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Hausfriedensbruch begangen haben und im Anschluss Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei geleistet haben. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.