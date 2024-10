Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

Zwei Bahnmitarbeiter werden am Dienstagabend von einem 82 Jahre alten Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof beleidigt und attackiert. Was war vorgefallen?

Matthias Kapaun 23.10.2024 - 14:14 Uhr

Ein 82 Jahre alter Mann soll am Dienstagabend zwei 23 und 39 Jahre alte Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte beleidigt und angegriffen haben. Polizeibeamte nahmen den Senior vorläufig fest.