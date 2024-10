Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

Ein 21-Jähriger überquert am Samstagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof die Gleise vor einer einfahrenden Regionalbahn. Der Zugführer reagiert glücklicherweise geistesgegenwärtig. Die Bundespolizei rückt an.

Matthias Kapaun 07.10.2024 - 12:28 Uhr

Ein 21 Jahre alter Mann soll am späten Samstagabend am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte vor einer einfahrenden Regionalbahn die Gleise überquert und somit den Zugführer zu einer Schnellbremsung gezwungen haben. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen dingfest machen.