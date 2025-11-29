Ein Mitarbeiter eines Geschäfts an der Königstraße will einen Mann und eine Frau aufhalten, die offenbar Kleidung stehlen wollen. Die Frau besprüht ihn mit Pfefferspray.

Annika Mayer 29.11.2025 - 11:11 Uhr

Ein Mann und eine Frau haben offenbar am Freitagnachmittag in einem Geschäft an der Königstraße in Stuttgart geklaut und einem Mitarbeiter Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Gegen 18.10 Uhr beobachtete der 29-Jährige Mitarbeiter laut einer Mitteilung der Polizei einen Mann und eine Frau, wie diese das Ladengeschäft verließen, als der Alarm beim Ausgang ansprang. Der Mitarbeiter forderte den Mann auf, seinen Rucksack zu öffnen. Beim Blick in den Rucksack entdeckte der Mitarbeiter der Polizei zufolge mehrere neuwertige T-Shirts und Schuhe, bei denen es sich um mutmaßliches Diebesgut handelte.