Vorfall an S-Bahnhof

Per Notruf erfährt die Polizei, dass am S-Bahnhof in Altenerding ein Mann mit Messer unterwegs sein soll. Etwas später fallen Schüsse.

dpa 04.05.2025 - 01:21 Uhr

Erding - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann ist am S-Bahnhof Altenerding bei München von einem Polizisten angeschossen worden. Der 31-Jährige habe die Beamten, die durch einen Notruf alarmiert worden seien, mit einem Messer bedroht und die Waffe auch nach Aufforderung nicht weggelegt, teilte die Polizei am späten Abend mit. Nachdem er auf mehrere Warnschüsse der Einsatzkräfte nicht reagiert habe, sei ein "Schuss auf die Beine des Angreifers" abgegeben worden. Der Mann sei dadurch am Oberschenkel verletzt worden. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.