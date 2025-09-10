Schon wieder sorgt ein Schusswaffenvorfall in den USA für Aufsehen - dieses Mal an einer US-Uni. Opfer ist ein bekannter rechtskonservativer Podcaster.

dpa 10.09.2025 - 21:34 Uhr

Orem - Der rechtskonservative US-Podcaster und Aktivist Charlie Kirk ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump angeschossen worden. Der Vorfall ereignete sich laut der Bundespolizei FBI an der Utah Valley Universität in Orem im westlichen US-Bundesstaat Utah. FBI-Chef Kash Patel schrieb auf der Plattform X, man unterstütze die Ermittlungen. Man verfolge die Berichte über den tragischen Schusswaffenvorfall, in den Kirk involviert worden sei. Trump rief auf seiner Plattform Truth Social zu Gebeten auf.