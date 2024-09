Gefährliches Manöver auf der B 14 bei Fellbach: Ein Kastenwagenfahrer soll einen auf der linken Spur fahrenden BMW zweimal gerammt und dann davongefahren sein.

fro 19.09.2024 - 12:12 Uhr

Ein 35-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend auf der B 14 offenbar von einem anderen Verkehrsteilnehmer bedrängt und gerammt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem BMW auf der linken Spur in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als ihn ein Unbekannter mit seinem Wagen zunächst von hinten nötigte. Anschließend fuhr das Auto, bei dem es sich um einen weißen Kastenwagen älteren Baujahrs der Marke VW gehandelt haben soll, auf dem rechten Fahrstreifen neben dem BMW her, bis er plötzlich nach links ausscherte.