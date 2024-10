Ein 22-Jähriger versucht bei einer riskanten Flucht der Polizei zu entkommen. Dabei beleidigt er diese auf der Fahrt auch mit Gesten. Es kommt es zu mehreren Unfällen, auch einige Beamte werden leicht verletzt.

red/dpa/lsw 31.10.2024 - 14:48 Uhr

Ein Mann hat in Singen (Landkreis Konstanz) versucht vor einer Verkehrskontrolle zu fliehen und auf der etwa 80 Kilometer langen Verfolgungsfahrt mehrere Unfälle verursacht. Nach der etwa einstündigen Flucht, die teils über die Autobahn 81 führte, wurde der 22-jährige Fahrer in Rosenfeld (Zollernalbkreis) festgenommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.