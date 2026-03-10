Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte am Dienstagmittag zum Leonberger Johannes-Kepler-Gymnasium. Dort wurde Pfefferspray versprüht. Jetzt sind Einzelheiten bekannt.
10.03.2026 - 17:43 Uhr
Ein Streit zwischen einer Schülerin und einem Schüler war laut Polizei der Ausgangspunkt für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften am Dienstagmittag in Leonberg. Am Johannes-Kepler-Gymnasium in der Lindenstraße seien die beiden Jugendlichen offenbar aneinander geraten, sie hätten sich auch gegenseitig geschlagen. Schließlich gipfelte die Auseinandersetzung darin, dass der Schüler einen Reizstoff – mutmaßlich Pfefferspray – versprühte. Das hatte erhebliche Folgen.