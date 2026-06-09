Unbekleidet, betrunken und aggressiv: Ein 43-Jähriger belästigt Badegäste – bis die Polizei eingreift. Was dann im Umkleidebereich passiert, bringt dem Mann mehrere Anzeigen ein.
09.06.2026 - 12:56 Uhr
Ein nackter Mann hat betrunken in einer Therme Gäste belästigt und schließlich Polizisten beleidigt und angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, fiel dem Bademeister der Therme in Bad Buchau (Kreis Biberach) am Sonntagabend auf, dass der 43-Jährige keine Badekleidung trug und alkoholisiert war. Außerdem habe er wohl auch andere Badegäste belästigt.