Plochingen Drittklässler pflanzen Streuobstbäume auf dem Bruckenwasen

Mit Feuereifer waren die Jungs und Mädchen aus den Klassen 3 a und 3 c der Plochinger Burgschule am Werk. Auf dem Plochinger Bruckenwasen, unweit der Fischerhütte, pflanzten sie zwei Apfelbäume. Ob daraus in einiger Zeit eine Streuobstwiese wird, muss sich allerdings noch zeigen.