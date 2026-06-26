Ein 68-Jähriger masturbiert im Becken in Leonberg, er hat es offenbar auf Jungs abgesehen. Die Polizei nimmt ihn mit. Zeugen und weitere mögliche Geschädigte werden gesucht.
26.06.2026 - 19:03 Uhr
Offenbar vor allem auf Kinder abgesehen hatte es ein 68-Jähriger, der sich am Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr im Leobad mehreren Personen unsittlich näherte, wie die Polizei meldet. Zunächst beobachtete demnach ein 25-jähriger Badegast den Tatverdächtigen, wie dieser in einem Schwimmbecken seine Badehose zur Seite zog und begann, sich selbst zu befriedigen. Der 25-Jährige verlor den Mann dann aber aus den Augen.