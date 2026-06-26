Ein 68-Jähriger masturbiert im Becken in Leonberg, er hat es offenbar auf Jungs abgesehen. Die Polizei nimmt ihn mit. Zeugen und weitere mögliche Geschädigte werden gesucht.

Offenbar vor allem auf Kinder abgesehen hatte es ein 68-Jähriger, der sich am Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr im Leobad mehreren Personen unsittlich näherte, wie die Polizei meldet. Zunächst beobachtete demnach ein 25-jähriger Badegast den Tatverdächtigen, wie dieser in einem Schwimmbecken seine Badehose zur Seite zog und begann, sich selbst zu befriedigen. Der 25-Jährige verlor den Mann dann aber aus den Augen.

Kurze Zeit später trat der 68-Jährige dann in der Nähe einer Rutsche an einen Elfjährigen heran, sprach ihn an und berührte ihn am Oberkörper. Als der Junge flüchtete, folgte der Verdächtige und beobachtete ihn weiter aus einiger Entfernung. Drei weitere Badegäste wurden ebenfalls auf den Mann aufmerksam, da sich dieser immer wieder auffällig nach Kindern umsah und sie beobachtete.

Als der Tatverdächtige sich in eine Umkleidekabine zurückzog und vermutlich erneut zu masturbieren begann, wurde er von Zeugen und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes festgehalten und der zwischenzeitlich verständigten Polizei überstellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0800 /110 02 25 zu melden.