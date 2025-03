Eine Gruppe Jugendlicher verbringt den Abend an einem See in Ellwangen. Weil ein Unbekannter sie mit einer Axt bedroht haben soll, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

red/dpa 16.03.2025 - 15:42 Uhr

Ein unbekannter Mann soll im Ostalbkreis eine Gruppe Jugendlicher mit einer Axt bedroht haben. Die Gruppe hielt sich am Samstagabend auf dem Gelände eines Freibads an einem See in Ellwangen auf, wie die Polizei mitteilte.