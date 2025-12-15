Ein 60-jähriger AfD-Politiker soll mit erhobenem Arm einen Parteikollegen im Reichstagsgebäude begrüßt haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nun Anklage erhoben.
15.12.2025 - 10:48 Uhr
Wegen eines Hitlergrußes innerhalb des Reichstagsgebäudes hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 60-jährigen AfD-Bundestagsabgeordneten erhoben. Dem namentlich nicht genannten Politiker wird das Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen vorgeworfen, wie die Behörde am Montag in der Bundeshauptstadt mitteilte.