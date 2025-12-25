Eine 46-Jährige rammt in Fellbach beim Wenden ein Auto und fährt dann davon. Ein Zeuge hält sie an, doch die Frau fährt unvermittelt los und verletzt dabei den Zeugen leicht.

Eine 46-Jährige hat am Mittwoch in Fellbach betrunken einen Unfall verursacht, einen Zeugen leicht verletzt und ist dann geflohen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 46-Jährige in einem Citroen gegen 19:40 Uhr vermutlich auf der Hasenwaldstraße in Richtung Fellbacher Straße. Von dieser bog sie rechts in die Augustenstraße ein und streifte dabei die dort rechtsseitig aufgestellten Poller. Dann wendete sie das Fahrzeug und fuhr dafür mehrfach vor und zurück. Dabei stieß sie laut der Polizei gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Audi A6.

Ein Zeuge brachte die Fahrerin im Bereich Gotthilf-Bayh-Straße in Schmiden zum Anhalten und sprach über die Beifahrertüre mit ihr. Als die Fahrerin dann aber unvermittelt losfuhr, schlug die Türe zu und klemmte dem Zeuge die Hand ein. Er wurde der Polizei zufolge leicht verletzt.

Die 46-jährige konnte schließlich durch eine Streife in Schorndorf kontrolliert werden. Sie stand laut Angaben der Polizei unter Alkoholeinfluss und muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten. Bislang konnte ein Schaden von insgesamt etwa 8.000 Euro festgestellt werden. Den beschädigte Audi A6 konnte die Polizei nicht mehr antreffen. Dieser müsste laut Zeugen allerdings einen Unfallschaden aufweisen.

Das Polizeirevier Fellbach sucht weitere Zeugen und den Fahrer des Audi A6. Es wird um Meldung unter 0711 57720 gebeten.