Eine 46-Jährige rammt in Fellbach beim Wenden ein Auto und fährt dann davon. Ein Zeuge hält sie an, doch die Frau fährt unvermittelt los und verletzt dabei den Zeugen leicht.
Eine 46-Jährige hat am Mittwoch in Fellbach betrunken einen Unfall verursacht, einen Zeugen leicht verletzt und ist dann geflohen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 46-Jährige in einem Citroen gegen 19:40 Uhr vermutlich auf der Hasenwaldstraße in Richtung Fellbacher Straße. Von dieser bog sie rechts in die Augustenstraße ein und streifte dabei die dort rechtsseitig aufgestellten Poller. Dann wendete sie das Fahrzeug und fuhr dafür mehrfach vor und zurück. Dabei stieß sie laut der Polizei gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Audi A6.