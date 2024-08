Wenn kleine Kinder verletzt werden, erregt das Aufsehen. In einem aktuellen Fall musste sogar ein ICE außerplanmäßig halten. Und nicht nur das einjährige Kleinkind ist verletzt.

red/dpa/lsw 16.08.2024 - 16:20 Uhr

Ein einjähriges Kind hat mehrere stecknadelgroße Verbrennungen an Armen und Beinen erlitten, nachdem es in einem ICE einen Strom-Adapter in einer Steckdose berührte. Auch die Mutter hatte nach Angaben der Bundespolizei Verbrennungen am Arm. Es handle sich in beiden Fällen um leichte Verletzungen, sagte eine Sprecherin.