Vorfall im Wahlkampf Anzeige gegen Fahrer von CDU-Bus abgewiesen
Hat der Wahlkampf-Kleinbus von Manuel Hagel einen Unternehmer genötigt? Die Staatsanwaltschaft greift diesen Vorwurf nicht auf.
Hat der Wahlkampf-Kleinbus von Manuel Hagel einen Unternehmer genötigt? Die Staatsanwaltschaft greift diesen Vorwurf nicht auf.
Ein Vorfall mit dem Wahlkampf-Kleinbus des CDU-Spitzenkandidaten und heutigen Innenministers Manuel Hagel auf der Autobahn bei Pforzheim bleibt ohne strafrechtliche Folgen. Einer Strafanzeige gegen den Fahrer wegen des Vorwurfs der Nötigung im Straßenverkehr hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe jetzt keine Folge gegeben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Da kein öffentliches Interesse bestehe, verwies sie den Anzeigeerstatter, einen Stuttgarter Unternehmer, stattdessen auf den Weg der Privatklage. Begründung: Der Rechtsfrieden sei über dessen Lebenskreis hinaus nicht gestört. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, die Staatsanwaltschaft habe nun die zentrale Bußgeldbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingeschaltet, „im Hinblick auf das von dort zu betreibende Ordnungswidrigkeitenverfahren“. Auf eine Privatklage will der Unternehmer verzichten, wie er auf Anfrage angab. Dies begründete er auch mit den aus seiner Sicht zu milden jüngsten Urteilen gegen Todesfahrer.