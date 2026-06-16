Vorfall im Wahlkampf: Anzeige gegen Fahrer von CDU-Bus abgewiesen

Ein Vorfall mit dem Wahlkampf-Kleinbus des CDU-Spitzenkandidaten und heutigen Innenministers Manuel Hagel auf der Autobahn bei Pforzheim bleibt ohne strafrechtliche Folgen. Einer Strafanzeige gegen den Fahrer wegen des Vorwurfs der Nötigung im Straßenverkehr hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe jetzt keine Folge gegeben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Da kein öffentliches Interesse bestehe, verwies sie den Anzeigeerstatter, einen Stuttgarter Unternehmer, stattdessen auf den Weg der Privatklage. Begründung: Der Rechtsfrieden sei über dessen Lebenskreis hinaus nicht gestört. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, die Staatsanwaltschaft habe nun die zentrale Bußgeldbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingeschaltet, „im Hinblick auf das von dort zu betreibende Ordnungswidrigkeitenverfahren“. Auf eine Privatklage will der Unternehmer verzichten, wie er auf Anfrage angab. Dies begründete er auch mit den aus seiner Sicht zu milden jüngsten Urteilen gegen Todesfahrer.

Der Mann war im Februar auf der A 8 bei Pforzheim in Richtung Karlsruhe unterwegs. Im Baustellenbereich sei er mit dem erlaubten Höchsttempo auf der linken Spur gefahren und habe wegen des dichten Verkehrs nicht nach rechts wechseln können. Der mit Hagels Konterfei beklebte Kleinbus des CDU-Spitzenkandidaten – ein Mercedes-Van mit Reutlinger Kennzeichen – sei wiederholt bis auf weniger als einen Meter Abstand aufgefahren und habe ihn per Lichthupe zum Spurwechsel gedrängt. Er habe nicht erkennen können, wer am Steuer saß oder sich sonst noch in dem Fahrzeug befand.

Auf dem Weg zur Verleihung eines Narrenordens?

Gegenüber der Polizei äußerte der Unternehmer die Vermutung, dass sich das CDU-Fahrzeug an jenen Nachmittag auf dem Weg zum Europapark Rust befand. Dort erhielt Hagel abends einen Narrenorden, die „Goldene Schelle“. Ein Bekannter von ihm habe zufällig beobachtet, wie der CDU-Vormann etwa 40 Minuten vorher am Landtag in das Fahrzeug eingestiegen sei. Seine Anzeige erfolge nicht aus parteipolitischen Gründen, betonte der Mann.

Die Landes-CDU hatte offen gelassen, ob sich ihr Spitzenkandidat in dem Fahrzeug befand. Er sei jedenfalls definitiv nicht am Steuer gesessen, hieß es. Dies wird durch die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft bestätigt. Der Name des Fahrers, einer öffentlich nicht bekannten anderen Person, wurde dem Anzeigeerstatter mitgeteilt. Dieser habe sich bisher straffrei geführt und sei noch nicht wegen einer gleichartigen Tat aufgefallen.

Vor einigen Jahren hatte die Autobahn bei Pforzheim in der Landespolitik schon einmal Schlagzeilen gemacht: Der damalige Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) wurde dort mit weit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Er bedauerte den Tempoverstoß ausdrücklich und akzeptierte die entsprechenden Konsequenzen. Gleichwohl sah sich Untersteller mit reichlich Spott und Kritik konfrontiert.