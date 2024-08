Ein 28-Jähriger soll am vergangenen Samstagabend in einem Regionalzug von Stuttgart nach Ulm zwei Jugendliche mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Im Rucksack des Mannes findet die Polizei weitere gefährliche Gegenstände.

Julia Hawener 05.08.2024 - 12:35 Uhr

Ein bereits polizeibekannter 28-jähriger Reisender soll am Samstagabend in einem Regionalzug von Stuttgart in Richtung Ulm zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren bedroht und beleidigt haben. Dabei habe der offenbar alkoholisierte Mann nach Angaben der Polizei auch eine Schreckschusswaffe gezogen.