Ein nächtlicher Streit bei der Hardtwaldhalle in Aspach eskaliert: Ein junger Mann pöbelt, widersetzt sich der Polizei und landet in der Zelle. Jetzt droht ihm ein Verfahren.
12.11.2025 - 08:54 Uhr
Nächtlicher Polizeieinsatz in Aspach: Bei der Hardtwaldhalle flogen nicht nur Worte, sondern auch die Nerven aus der Kurve. Gegen 22.40 Uhr wurde die Polizei in die Rielingshäuser Straße gerufen: drei Personen waren dort aneinandergeraten. Was genau den Streit zwischen zwei Männern und einer Frau entzündete, bleibt unklar. Klar scheint hingegen: Ein 23-Jähriger ließ sich nicht beruhigen.