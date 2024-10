Ein junger Mann schießt am Sonntag in Backnang aus dem Fenster seiner Wohnung mit einem Luftgewehr auf vorbeifahrenden Fahrzeuge. Nun sucht die Polizei Betroffene.

Chris Lederer 07.10.2024 - 10:31 Uhr

Ein 18-Jähriger hat nach Informationen der Polizei am Sonntag zwischen 8.45 und 9.10 Uhr aus einem Fenster einer Wohnung an der Sulzbacher Straße in Backnang auf vorbeifahrende Fahrzeuge geschossen. In der Wohnung des jungen Mannes konnte die Polizei zwei Luftgewehre und Diabolo-Munition sicherstellen. Verkehrsteilnehmer haben womöglich gar nicht bemerkt, dass ihr Fahrzeug beschossen wurde und gehen möglicherweise von Steinschlägen aus, teilt die Polizei mit.