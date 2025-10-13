Was als einfacher Diebstahl in einer Drogerie begann, endete für einen 18-Jährigen in Backnang mit Handschellen – und für einen Kunden mit einer Bisswunde.

Sascha Sauer 13.10.2025 - 14:41 Uhr

Ein aggressiver Ladendieb, der am Freitagabend von der Polizei in Backnang (Rems-Murr-Kreis ) festgenommen wurde, sitzt nun in Haft. Laut der Polizei wurde er gegen 17.15 Uhr in einer Drogerie in der Grabenstraße erwischt, wie er mehrere Parfüms im Wert von über 170 Euro in seine Tasche steckte und ohne zu bezahlen gehen wollte. Ein Mitarbeiter hatte alles beobachtet.