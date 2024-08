Der 51-Jährige musste letztlich von der Polizei fixiert werden. Er kam anschließend wegen einer mutmaßlichen psychotischen Störung in eine Fachklinik.

Mit Prügeln gegen Polizeibeamte hat am Sonntag die Kontrolle eines Fahrgastes in Backnang geendet. Dem 51-Jährigen war zuvor am Vormittag zunächst in der Sulzbacher Straße wegen eines fehlenden Fahrscheins die Mitfahrt im Omnibus verweigert worden. Weil die Person den Bus nicht freiwillig verlassen wollte, wurde die Polizei hinzugerufen.