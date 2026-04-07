Ein Streit zwischen einem jungen Paar ist am Sonntagnachmittag in Backnang völlig aus dem Ruder gelaufen. Als die Polizei eingreifen musste, eskalierte die Situation weiter.
07.04.2026 - 14:13 Uhr
Ein Beziehungsstreit in einer Wohnung im Löwensteiner Weg in Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 23-jähriger Mann zeigte sich dabei so aggressiv, dass er von den Einsatzkräften aus der Wohnung gebracht werden musste – dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.