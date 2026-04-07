Ein Streit zwischen einem jungen Paar ist am Sonntagnachmittag in Backnang völlig aus dem Ruder gelaufen. Als die Polizei eingreifen musste, eskalierte die Situation weiter.

Ein Beziehungsstreit in einer Wohnung im Löwensteiner Weg in Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 23-jähriger Mann zeigte sich dabei so aggressiv, dass er von den Einsatzkräften aus der Wohnung gebracht werden musste – dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei waren die Beamten zunächst gerufen worden, um eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seiner Freundin zu schlichten. Zwar konnte der Streit zunächst beruhigt werden, doch die Situation blieb angespannt. Der 23-Jährige sollte die Wohnung verlassen, weigerte sich jedoch, den Aufforderungen der Polizei nachzukommen.

Stattdessen verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv, sodass die Einsatzkräfte ihn schließlich aus der Wohnung bringen mussten. Dabei leistete er Widerstand und verletzte eine Beamtin leicht.

23-Jährigem droht Anzeige nach Angriff auf Polizistin

Nach dem Einsatz der Polizei wurde der 23-Jährige in die Obhut eines Familienmitglieds übergeben. Gegen ihn wird nun ermittelt – ihm droht eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.