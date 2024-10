Vorfall in Backnang

Nach einem Auffahrunfall flüchtet eine bislang unbekannte Person am Montagmorgen mit ihrem Fahrzeug von einer Unfallstelle in Backnang. Ein 49-jähriger Unfallbeteiligter bleibt verletzt zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen.

21.10.2024 - 16:00 Uhr

Vom Unfallort geflüchtet ist eine bislang unbekannte Person am Montagmorgen in Backnang (Rems-Murr-Kreis). Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Person gegen 6.15 Uhr in der Backnanger Blumenstraße. Im Kreisverkehr zur Weissacher Straße bremste sie laut Angaben der Polizei grundlos bis zum Stillstand des Fahrzeugs ab.